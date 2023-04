Fermato per controllo Finisce a Montacuto

Su un 69enne, residente in provincia di Belluno, pendeva un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di tre anni per reati quali falso in atto pubblico, millantato credito, sottrazione, soppressione e occultamento di atti e circonvenzione di incapace. Durante un servizio di controllo del territorio, in zona Baraccola, agenti delle Volanti della locale Questura hanno identificato il 69enne, che viaggiava in auto, e lo hanno accompagnato in Questura per eseguire l’ordine di carcerazione. Ora è a Montacuto.