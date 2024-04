Fermato vicino alla caserma con le tasche piene di hashish. Arrestato un 25enne asiatico

E’ stato fermato in via Piave a due passi dalla caserma dei carabinieri: con sé aveva 80 grammi di hashish e 125 euro in contanti con un bilancino di precisione. Arrestato e portato nel carcere di Montacuto.

È accaduto pochi giorni fa, in una traversa del viale della Vittoria. Agli occhi vigili dei carabinieri, a pochi metri dalla stazione di Ancona Centro, non è passato inosservato il fare sospetto di un giovane uomo di 25 anni, di chiara origine asiatica. Era il pomeriggio di giovedì, 19 aprile, quando una delle gazzelle del 112 è passata nelle vie residenziali del centro cittadino. A tradire il ragazzo, sono stati degli strani movimenti che hanno immediatamente allertato il sesto senso dei militari. La gazzella ha quindi accostato e il 25enne è stato successivamente fermato e sottoposto a controllo.

Un controllo che fa parte di uno dei tanti servizi degli uomini dell’Arma volti al contrasto delle sostanze stupefacenti e al pattugliamento del territorio. Il ragazzo, visibilmente agitato, è stato dunque invitato a svuotare le tasche. Era titubante, ma poi ha ceduto. L’ipotesi dei carabinieri è stata confermata: il ragazzo aveva con sé della droga, in particolare hashish per un quantitativo di 80 grammi e un bilancino di precisione. Addosso, aveva persino 125 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, probabilmente – chissà – probabile provento di spaccio. Certo è che al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato arrestato, caricato sulla gazzella e portato nella casa circondariale di Montacuto a disposizione dell’autorità giudiziaria.