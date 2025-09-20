"Fermiamo la barbarie". Centinaia in porto contro il massacro

Fermiamo la barbarie a Gaza: con questo slogan si è svolta ieri pomeriggio ad Ancona la manifestazione al Porto Antico, promossa dalla Cgil Marche in collaborazione con varie associazioni. Una manifestazione molto riuscita che ha portato svariate centinaia di persone al porto. E lunedì altra mobilitazione molto importante sempre in sostegno e in piena solidarietà al genocidio in corso nella Striscia di Gaza il cui obiettivo è bloccare le attività portuali. La manifestazione, promossa dal coordinamento Marche per la Palestina, partirà alle 16 da via Mattei, alla Zipa. Ieri, come ricordato, in tanti si sono ritrovati alla banchina 1, tra gli archi monumentali, lo stabilimento della Fincantieri e la Fontana dei Due Soli. Diverse le associazioni che hanno aderito all’evento, oltre a tantissimi cittadini comuni, e che hanno voluto portare il loro contributo; dal Gulliver a Legambiente, dall’Arci all’Università della Pace e poi l’Anpi, l’Istituto Gramsci e tante altre. Molto apprezzato l’intervento dal palco di una studentessa palestinese. Presente anche Matteo Ricci, candidato presidente della coalizione di centrosinistra alle imminenti elezioni regionali, oltre a esponenti di altre forze della sinistra e candidati alle prossime regionali per un posto nel prossimo consiglio regionale. Obiettivo lanciare un appello alle istituzioni nazionali e internazionali: "Per la Cgil, ciò che sta accadendo a Gaza è molto grave, un vero e proprio massacro. La Cgil scende in piazza per chiedere corridoi umanitari, fermare ogni intervento militare nella Striscia di Gaza, sospendere gli accordi commerciali e militari con Israele finché non cesserà la guerra, rimuovere l’embargo e riconoscere lo stato di Palestina, promuovere una vera conferenza di pace sotto l’egida dell’Onu". Per l’occasione sono state proclamate anche 4 ore di sciopero dei settori industriali e manifatturieri.