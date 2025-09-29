Fermignanese in grande spolvero: tris di reti. Il Fabriano Cerreto si arrende e perde la vetta

FERMIGNANESE3FABRIANO CERRETO0
FERMIGNANESE: Marcantognini, Mattioli, Labate, Giovannelli Fraternali, Fraternali, Mariotti, Cantucci (15’ st Bozzi), Lucciarini (42’ st Bravi), Cordella (33’ st Cirulli), Arduini, Surano (30’ st Patrignani). All. Pazzaglia.
FABRIANO CERRETO: Tafa (38’ st Braghetti), Merciari (23’ st Amico), Parrini, Marno, Gnahe, Malagrida (23’ st Chiavellini), Russo, Bracciatelli, Encina, Trillini, Bologna. All. Del Bene.
Arbitro: Cittadini di Macerata.
Reti: 44’ pt e 27’ st (rig.) Cordella, 41’ st Labate.
Netto successo della Fermignanese sull’ormai ex capolista, quel Fabriano Cerreto che subisce la prima sconfitta stagionale con un punteggio, forse, troppo severo per quello che si è visto in campo.
Invece i lanieri rimangono imbattuti avendo ottenuto in queste prime quattro giornate di campionato due vittorie ed altrettanti pareggi.
La prima parte di gara va avanti a fasi alterne senza impegnare più di tanto i rispettivi portieri.
Proprio nell’ultima azione del primo tempo arriva il gol del vantaggio dei padroni casa: bel traversone di Surano che mette la palla sul secondo palo, colpo di testa a centro area dove l’ottimo bomber Cordella in semi rovesciata insacca alle spalle di Tafa. E così il primo tempo va in archivio con i padroni di casa sugli scudi.
Nella ripresa arriva la reazione dei cartai, ma la difesa della Fermignanese, non si fa sorprendere, è molto attenta e non corre seri pericoli.
Poi al 27’ c’è la vera svolta della gara: arriva l’atterramento di Cordella da parte del difensore Marno, l’arbitro decreta il calcio di rigore che lo stesso Cordella trasforma portando la sua squadra sul doppio vantaggio.
Al 33’ mister Pazzaglia sostituisce l’attaccante, autore della doppietta, che riceve una giusta standing ovation da parte dei propri tifosi.
Al suo posto fa l’esordio l’esterno Cirulli che ha recuperato da un infortunio occorsogli nel corso di un’amichevole a Fossombrone.
Per non farsi mancare nulla, nel finale, la Fermignanese realizza la terza rete grazie ad un eurogol firmato da Labate che da 25 metri, su calcio di punizione, insacca sull’angolino sinistro della porta difesa da Tafa che così capitola per la terza volta.