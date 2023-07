Fernanda Santorsola, il traguardo dei 90 anni

Compie oggi 90 anni Fernanda Santorsola, per un trentennio abbondante in servizio alla questura di Ancona. Nata il 14 luglio 1933 a Bari, ha vissuto il grosso della sua vita nel capoluogo dorico. All’inizio degli anni ‘60 il suo primo approccio professionale con Ancona come ispettrice di polizia, ma poi da dirigente la sia ricorda nella drammatica pagina del terremoto che colpì la città nel 1972. Per la sua attività in quel frangente la Santorsola ha ricevuto un encomio e un premio in denaro. Farà lo stesso cinque anni dopo durante il sisma in Friuli. Dal 1981 al pensionamento nel 1998, a parte una brevissima parentesi a Mantova, Fernanda Santorsola ha operato all’interno della questura del capoluogo marchigiano. A partire da capo della squadra mobile, incarico passato alla storia in quanto era la prima volta che veniva affidato a una donna, dove sono arrivati encomi importanti per l’attività investigativa tra cui una serie di arresti eccellenti. A seguire il ruolo nella Criminalpol, come Vicequestore Vicario e alla direzione della Polfer. Dal 2000 al 2008 è stata Giudice di Pace ad Ancona. Fernanda Santorsola è da anni socia del club Soroptimist di Ancona, un’organizzazione a cui la poliziotta è molto legata.