Feromoni, contagocce e vernice: come cambiano le tecniche

Un’irrigazione col contagocce, il riutilizzo di ogni eccesso, una spessa verniciatura e dei feromoni per la confusione sessuale degli insetti. Il tutto nel segno del bio e delle energie rinnovabili per ridurre l’inquinamento.

Ecco gli accorgimenti che Società Agricola Anzola adotta per far fronte alle sfide del cambiamento climatico. La sua storia rappresenta quella di tante aziende che hanno la necessità di ingegnarsi per non perdere i loro raccolti e al tempo stesso continuare ad andare verso la sostenibilità.

A raccontarcela è stato Marco Anzola, dell’azienda associata alla Cia: "Ci troviamo proprio sul confine fra Boretto e Brescello e coltiviamo zucchino, fagiolino e soprattutto pomodoro da consumo fresco". Il caldo, dice, ha fatto danni enormi: "Quest’estate, quando il pomodoro doveva passare da fiore a frutto, c’era troppo caldo e il 1520% della produzione è andato perduto".

Il cambiamento climatico fa paura ma l’azienda come detto ha tecniche interessanti per adeguarsi: "Le serre sono verniciate con un mix di vernice bianca e vinavil, che fa sì che si attacchi al nylon in modo da riparare l’interno dal sole; per l’irrigazione usiamo un macchinario che sembra un computer, calcola in base a temperatura, umidità e luce quanto la pianta può mangiare e tanto le dà. Per quando sbaglia e per ogni eccesso siamo anche riusciti a munirci di un impianto di riciclo basato sull’ozono che porta l’acqua in una vasca di recupero, la sterilizza e la rende riutilizzabile. Se non la avessimo non potremmo riusare le sovrabbondanze, dato che si rischierebbe di diffondere a tutta la serra l’eventuale presenza di batteri".

Dovessero proliferare gli insetti a causa del caldo, la situazione sarebbe comunque gestibile: "Il nemico storico del pomodoro è la tuta absoluta, simile alla tignola della vite. La combatteremmo con un metodo sicuro e biologico, liberando feromoni nell’aria in modo da confondere i loro apparati riproduttori. Non ho dubbi che funzionerebbe, ma rappresenterebbe comunque una spesa significativa".

Il cambiamento climatico colpisce insomma gli agricoltori in una fase storica già non semplice, dato che devono attrezzarsi anche per le sfide e le spese della transizione ecologica. Anche in questo Società Anzola è simbolica: "Siamo passati dalla plastica al cartone per gli imballaggi, questi macchinari usano elettricità derivata completamente da fonti rinnovabili".

Tommaso Vezzani