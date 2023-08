Ferragosto a Jesi: tutti gli appuntamenti al Museo e al Teatro Pergolesi

Musei aperti e numerose iniziative lunedì e nel giorno di Ferragosto in città. Lunedì, palazzo Pianetti, museo stupor mundi e museo diocesano saranno aperti solo la mattina, ma si potranno effettuare anche visite al Teatro Pergolesi (ore 12 e ore 17), senza prenotazione e con punto di incontro all’ingresso principale del teatro (piazza della Repubblica), al costo di 2 euro.

Lunedì pomeriggio (dalle 15.30 alle 19.30) sono aperte solo le sale museali di palazzo Bisaccioni in piazza Colocci. A Ferragosto, alle 11, è prevista una visita guidata "Jesi sottosopra" più Galleria degli Stucchi e opere di Lorenzo Lotto al costo di 5 euro. Per info e prenotazioni: 0731 538420. Martedì, i musei civici di Palazzo Pianetti resteranno aperti dalle 10 alle 19 e si potrà visitare anche il teatro Pergolesi, sempre alle 12 e alle 17, senza prenotazione. Martedì il museo multimediale stupor mundi, in piazza Federico II, sarà aperto dalle 10 alle 20. Aperto anche l’ufficio turismo di piazza della Repubblica, ma solo il mattino, dalle 10 alle 13. Per maggiori informazioni, consultare il sito web del Comune.