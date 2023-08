Ferragosto a Numana: Processione con la Madonna, Concerto all'Alba con Marco Santini

Giunto alla sua undicesima edizione, il concerto all’alba di lunedì a Numana per Ferragosto, per la direzione artistica del maestro Marco Santini, ospiterà un ensemble musicale d’eccellenza con la voce del soprano Rosa Sorice e il violino di Santini. L’evento sarà presentato da Lucia Santini e Maurizio Socci per un appuntamento suggestivo alle 5.15 a piazza Nuova. È in programma invece per la serata, a partire dalle 21.15, al porto turistico di Numana, l’emozionante festa della Madonna Assunta, con la tradizionale statua della Vergine che emerge dall’acqua e i fuochi d’artificio finali. Organizzata in collaborazione tra il Comune di Numana, la Lega navale italiana - sezione di Numana, le parrocchie Cristo Re e Santa Maria Stella del Mare, la società Traghettatori Riviera del Conero e la Cooperativa Ormeggiatori di Numana, il programma in dettaglio si aprirà con la toccante cerimonia che vedrà la statua della Madonna, sollevata dai sub emergere dalle acque.