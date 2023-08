"Ferragosto a Senigallia: Due Barche in Avaria e un Soccorso della CRI"

Continua a pieno ritmo l’impegno di Croce rossa Senigallia, in mare e nelle spiagge, per garantire la sicurezza lungo il litorale. Anche la scorsa domenica 13 agosto il personale del locale presidio marino estivo di CRI, di

stanza presso il porto cittadino, si è mobilitato varie volte a seguito di richieste d’aiuto pervenute sia da villeggianti che da bagnini. Nella mattinata una turista con problematiche sanitarie è stata assistita da un’infermiera Cri che ha provveduto alle prime cure, supportata dai volontari in servizio. La giornata di operatività è continuata con l’assistenza in mare di un’imbarcazione a vela in difficoltà, segnalata dalla torretta di salvataggio posta in zona "Hotel Regina" su richiesta del bagnino. Il gommone di Cri con a bordo personale addestrato Opsa (operatore polivalente soccorso in acqua) ha raggiunto tempestivamente il natante in avaria per poi trainarlo in zona ‘protetta’ all’interno del porto cittadino, dove il personale Gestiport ha provveduto a mettere in sicurezza la barca. Successivamente, su segnalazione di Gestiport, il gommone Cri si è attivato per il soccorso di una seconda imbarcazione con avaria al motore all’altezza dei ‘Bagni 38’, sul Lungomare di ponente. Anche in questo caso la barca in difficoltà è stata trainata e data in consegna al personale del porto per le necessità di attracco. Intervento, scorta e messa in sicurezza dei due natanti che, nonostante le difficoltà tecniche dei traini e della gestione in mare, sono stati affrontati con efficacia grazie all’addestramento continuo del personale di Croce Rossa Senigallia, così come l’assistenza sanitaria al paziente nella mattinata. L’importante attività del presidio marino di Cri Senigallia legata al progetto "Mare sicuro 2023" è prevista fino alla conclusione della stagione estiva, sia per l’assistenza in mare che sul litorale.