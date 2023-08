"Ferragosto al Conero Club: "Sold out da un mese", chef Marchetti a Sirolo"

A Ferragosto, in tanti, quest’anno, sono tornati a scegliere la festa in piscina, seppur a due passi dal mare. "E’ stato un vero e proprio giorno di festa tra amici, come si faceva una volta al mare quando tutta la spiaggia si tirava i gavettoni e godeva del valore dell’amicizia e del divertimento. È il quarto anno che la organizziamo a dir la verità e devo dire che mai come quest’anno ci sono state così tante richieste. Eravamo sold out da oltre un mese", dice Elis Marchetti, chef del ristorante all’interno del Conero Golf club Sirolo. Hanno organizzato una grande festa bordo piscina con possibilità, molto apprezzata, di portarsi il pranzo. Presente dj set per tutto il giorno. "La sera poi cambio veste con cena elegante a base di pesce e band con sfondo incantevole del tramonto. Nel frattempo c’erano i golfisti che hanno usufruito di bar e ristorante e molti sono venuti solo per il pranzo di Ferragosto, per godere di una location tranquilla in una giornata di festa. Siamo stati felici di portare il gusto unico delle Marche sulla vostra tavola. Ogni sorriso, ogni sapore e ogni dettaglio sono stati curati con passione, proprio come l’energia che hanno messo i presenti nel gustare i nostri piatti". La location, finito Ferragosto, si prepara a vivere un’indimenticabile serata di eleganza, sport e arte sabato 26, quando il Conero Festival giungerà alla sua conclusione con la cena di gala "Le Marche e lo Sport".