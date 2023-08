Ferragosto al museo L’estate si riempie d’arte

di Raimondo Montesi

Un Ferragosto all’insegna della cultura? Ad Ancona si può. Per chi resta in città a disposizione c’è innanzitutto la Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’ (foto), che sarà aperta con il consueto orario continuato delle giornate festive, oltre che del sabato (dalle 10 alle 19; dal martedì al venerdì l’orario invece è dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).

E’ l’occasione per ammirare la collezione permanente del museo, ma anche due mostre, assai diverse tra loro. La prima è ‘Play di Giacomo Bufarini, in arte RUN, uno degli street artist italiani più noti al mondo. L’esposizione è a cura dell’associazione culturale Galleria Papini, e sarà visitabile fino al 27 agosto. La seconda è ‘Vanvitelli e Ancona. Sogni, progetti e rivincita di un grande architetto’, a cura di Stefano Zuffi e Comune di Ancona, che resterà in pinacoteca fino al 24 settembre. E’ uno degli eventi legati alle celebrazioni del 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli, che nel capoluogo marchigiano ha lasciato molte tracce del suo genio architettonico, a cominciare dalla magnifica Mole Vanvitelliana.

La collezione permanente è uno scrigno di capolavori, con opere di Carlo Crivelli, Tiziano, Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo, Guercino e Carlo Maratta. Notevole è anche la collezione delle opere dell’anconetano Francesco Podesti, che fu il più acceso promotore dell’istituzione della pinacoteca. Fondamentale per lo studio della pittura nelle Marche è il nucleo di dipinti di Olivuccio di Ciccarello, figura principale della scuola di pittura di Ancona che fiorì tra Trecento e Quattrocento. Importante anche la presenza di opere di Arcangelo di Cola e Andrea Lilli.

Oggi apertura straordinaria per il Museo archeologico nazionale delle Marche (ore 14-19.30), in cui scoprire le meraviglie della storia più antica delle Marche. Le varie collezioni documentano in modo pressoché completo la preistoria e la protostoria del territorio regionale, e comprendono reperti relativi alla civiltà greca, romana e a quella dei Galli Senoni.

Anche il museo tattile Omero resta aperto nel giorno di Ferragosto, con la sua collezione di scultura, architettura e design. L’orario è quello festivo: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. L’ingresso è gratuito, tranne che per la Collezione Design (ingresso 5 euro).