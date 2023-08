Ferragosto con schianto: era ubriaco fradicio

Causa un incidente in piena notte: era ubriaco fradicio. È accaduto nella serata di Ferragosto, a Sassoferrato, dove è avvenuto lo schianto tra due vetture. Il conducente del mezzo che aveva perso il controllo del mezzo centrando l’altro è stato sottoposto a controllo con alcol test da parte della pattuglia di carabinieri intervenuta sul posto: aveva valori di quasi cinque volte il consentito e cioè 2.4 grammi per litro di sangue. Per fortuna, nessuno ha riportato serie ferite ma l’impatto avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Per lui, patente ritirata, auto sequestrata e denuncia per guida in stato di ebbrezza oltre ad una salatissima multa. È solo uno dei risultati dei controlli potenziati dalla compagnia carabinieri, guidata dal capitano Mirco Marcucci, nel ponte di Ferragosto. Sono state tre le pattuglie dislocate nel territorio della compagnia fabrianese più una in borghese per ciascun turno per un totale di otto militari. In servizio anche quattro carabinieri per l’ordine pubblico al Vintage Eventi di Sassoferrato e altrettanti nella città della carta. Nella notte di martedì si è volto anche un servizio coordinato con i carabinieri forestali di Fabriano contro reati predatori: in particolare furti ma anche spaccio di stupefacenti e abuso di alcol. Nella città della carta infatti continua l’operazione case sicure contro i furti. Tra sabato e martedì sono state tre le denunce dei carabinieri. Il nucleo Radiomobile ha fermato, all’uscita della superstrada SS 76 Fabriano Est, un trentenne del comprensorio che sembrava avere un alito vinoso. Sottoposto a controllo, il giovane è risultato avere un tasso alcolico oltre 1,4 grammilitro. Anche per lui patente ritirata, auto affidata a persona di fiducia, denuncia per guida in stato di ebbrezza. Quindi una multa piuttosto salata. Sempre il Radiomobile ha poi fermato una donna umbra, di trent’anni, allo svincolo Fabriano Ovest, perchè aveva una guida che appariva nervosa. Fermata e invitata dai carabinieri a sottoporsi alle analisi all’ospedale Engles Profili si è rifiutata senza dare troppe spiegazioni. Oltre alla denuncia, per la trentenne patente ritirata e automobile affidata al proprietario. Anche per lei una multa salata. Sono state numerose le auto in circolazione fermate, nei posti di blocco, da parte dei carabinieri di Fabriano insieme ai carabinieri forestali nella notte di martedì e i controlli proseguiranno incessanti anche nelle prossime ore e giorni in ottica preventiva di ogni tipo di reato.

Sara Ferreri