Ancona, 15 agosto 2021 - È deceduto in ospedale il turista residente in provincia di Biella che, intorno alle 13, ha avuto un malore mentre faceva il bagno all'altezza della spiaggia libera di Portonovo sulla Riviera del Conero.



L'uomo, M.P. di 38 anni, era insieme alla moglie incinta, che è stata accompagnata in ospedale in stato di choc. È stato un bagnante a dare l'allarme: l'uomo è stato ripescato privo di coscienza e i soccorritori hanno cercato di rianimarlo prima di trasferirlo, in eliambulanza, all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove i medici hanno potuto solo dichiarare il decesso.

