Ferragosto da sold-out e prezzi alle stelle

Non solo Summer Jamboree, prezzi pazzi anche per ferragosto, hotel a mille euro a notte. Finito l’effetto pandemia, i turisti tornano a preferire gli alberghi alle case in un’estate in cui la vacanza è smart. Una città che si prepara a registrare il primo sold out, sono infatti poche le camere rimaste disponibili per ferragosto e quasi tutte a prezzi proibitivi. Cambia il trend, per soggiorni ‘lunghi’ molti preferiscono strutture nell’entroterra, dotate di piscina, in modo da poter godersi i borghi e avere un’alternativa al mare a portata di mano e a prezzi inferiori.

Si pagano infatti mille e 200 euro per trascorrere tre notti in una villa che può ospitare fino a 8 persone. Dagli ultimi rilievi è risultato che le le Marche soffrono di una scarsa qualità dell’acqua, soprattutto nelle foci dei fiumi, dei canali e dei torrenti, è risultata entro i limiti di legge la campionatura effettuata nella spiaggia trenta metri a sud della foce del Misa. L’alluvione e il timore oltre alle fake news circolate ad inizio estate sulla balneabilità, hanno frenato molti turisti che scelgono di tuffarsi in piscina piuttosto che in mare. Un trend che ha fatto lievitare i prezzi delle piscine: ci sono strutture a pochi chilometri dalla spiaggia di velluto dove per trascorrere un giorno in piscina, dove non sempre ombrellone e lettino sono garantiti, si pagano fino a 22 euro a persona. Il prezzo medio è invece di 8 euro per gli adulti e 5 per i bambini, senza però la possibilità di introdurre alimenti, inducendo i clienti a consumare sul posto a volte a prezzi proibitivi. Difficile, se non impossibile, trovare un posto in piscina per ferragosto, giorno in cui da anni le abitudini sono cambiate: la gita fuori porta ha preso il posto della giornata in spiaggia.

Resta invece la tradizionale alba di ferragosto, la lunga notte sarà quella di lunedì, serata che prevede una deroga agli orari di apertura scatenando feste in spiaggia e nei locali. Quello che sta per iniziare è un week-end in cui le forze dell’ordine saranno impegnate su più fronti per garantire lo svolgimento del divertimento in sicurezza. Stasera si fa festa anche al Mamamia con la serata Random, tra le più frequentate dai giovani della zona. Una tre giorni all’insegna del divertimento dove si potrà accedere alla spiaggia solo dall’alba fino a mezzanotte e sono già diversi i bagnini che si sono assicurati la vigilanza privata per evitare danneggiamenti alle attrezzature come già avvenuto in passato.