Ferragosto fuorilegge Trentadue verbali ai "pirati" Boom di noleggi abusivi

Ormeggi vietati, navigazione troppo sotto costa e in aree riservate ai bagnanti, carenza di dotazione di sicurezza e noleggio abusivo: è una raffica di multe quelle che la Guardia costiera è stata costretta a comminare nel periodo di Ferragosto nella zona della Riviera del Conero.

Complessivamente sono stati elevati un centinaio di verbali in pochi giorni, con sanzioni pecuniarie che hanno superato la soglia psicologia dei 200mila euro, spingendosi fino a quota 220mila euro.

A partire dall’11 agosto fino a ieri, i numeri hanno dato ragione all’operato della Guardia Costiera di Ancona: ben trentadue verbali, di cui undici nella sola giornata di Ferragosto, sono stati elevati dal personale operante per violazioni relative all’ormeggio e alla navigazione sotto costa, per navigazione in aree riservate alla balneazione e per mancanza di dotazioni di sicurezza, per un valore complessivo di oltre 7.300 euro.

A questo va aggiunta tutta l’attività condotta per la vigilanza del diporto nautico, con particolare attenzione al fenomeno del noleggio abusivo.

A questo proposito, la violazione delle norme del Codice della nautica da diporto ha comportato, dall’inizio della stagione estiva, l’elevazione di sessanta verbali per un ammontare totale delle sanzioni superiore ai 220mila euro.

Il personale della capitaneria di porto di Ancona è stato pienamente operativo nel periodo più ‘caldo’ della stagione estiva, e non ha fatto mancare, come di consueto, la propria presenza sul litorale dorico, e particolarmente lungo la Riviera del Conero, dove sono presenti località notoriamente soggette a massicci flussi turistici.

Anche quest’anno, al fine di vigilare al meglio sull’ordinato svolgimento delle attività balneari e diportistiche, è stato predisposto il consueto dispiego di personale e mezzi nautici, a cui si è aggiunta la novità di una moto d’acqua, la GC L20, rivelatasi fondamentale per l’accesso negli anfratti più critici del litorale della Riviera.

L’attività della Guardia costiera si è contraddistinta soprattutto per il soccorso in mare: nel periodo di Ferragosto numerose sono state le chiamate di emergenza ricevute dalla Sala Operativa di Ancona tramite i numeri di utilità 1530 e NUE-112, cui prontamente è stata data risposta con l’impiego dell’imbarcazione SAR 861 e di tutti gli altri mezzi nautici dipendenti.

La Guardia costiera di Ancona era stata impegnata anche nell’assistenza per l’attracco della nave Humanity 1, carica dei migranti arrivati mercoledì.

Attualmente è impegnataad assicurare i servizi per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza balneare e diportistica, la tutela dell’ecosistema marino e costiero.