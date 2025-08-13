Ferragosto, la città resta aperta per i turisti

Aperture straordinarie dei musei per tutta la settimana di Ferragosto nella città della carta e non solo. Fino a domenica il Museo della Carta e della filigrana sarà aperto mattina e pomeriggio dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 18. Già tanti i turisti, italiani e non solo che, nelle scorse settimane hanno scelto di visitare le bellezze storico artistiche della città. La Pinacoteca Molajoli, museo Guelfo e Oratorio della Carità dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (venerdì fino alle 19).

Il Museo della stampa, invece, sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Completano il quadro dell’offerta culturale l’Oratorio del Gonfalone che sarà aperto da venerdì a domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19. Il Museo dei mestieri in bicicletta venerdì 10-12:30 e 16-18:30. E ancora zona Conce tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Il museo Diocesano sarà aperto dalle 10:30 alle 12:30 dalle 16:30 alle 18:30.

Si potranno inoltre visitare San Venanzio Cattedrale, San Benedetto e la Scala Santa in centro storico (San Filippo e Sacro Cuore chiusi per lavori). Su prenotazione si potrà visitare Il Museo della vaporiera nella vecchia Stazione ferroviaria. Stasera con partenza dal Museo della Carta è prevista la visita guidata notturna della città. Per maggiori informazioni È possibile chiamare il numero: 0732 709424 o scrivere all’indirizzo mail: info@visitfabriano.it.

Tante le offerte anche nella vicina Sassoferrato. Venerdì, sabato e domenica pomeriggio, dalle 16:30 alle 19:30, si potrà visitare palazzo degli Scalzi con il Festival della fotografia contemporanea. Previste visite libere alla Rocca di Albornoz con ritrovo allo Iat. Entreranno 15 persone contemporaneamente e si arriva alla sommità tramite scala medievale.

Al Parco archeologico di Sentinum sono previste visite guidate con prenotazione obbligatoria. E poi c’è il parco Archeminerario della miniera di zolfo di Cabernardi. Ecco gli orari del parco Archeominerario di Cabernardi: sabato 16,30 e 18, domenica e festivi 11- 16,30 e 18. Feriali dalle 16:30 alle 18.

Per chi vuole visitare le Grotte di Frasassi di Genga c’è la possibilità di farlo ogni giorno. Per una esperienza serena ed organizzata è bene prenotare il biglietto online all’indirizzo: https://tickets.frasassi.com/.

"Siamo già a migliaia di visitatori da inizio mese e l’anno scorso in due giorni furono staccati, per Ferragosto, oltre 9mila ingressi" spiegano dalle Grotte che continua a essere una delle mete preferite dai vacanzieri sia in estate che durante il periodo autunnale.

Sara Ferreri