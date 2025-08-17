Ferragosto, Portonovo boom. Ma anche di inciviltà: sosta selvaggia e rifiuti

Come sempre a Ferragosto Portonovo è da tutto esaurito. Per chi non ha voluto rinunciare al mare della baia, la sveglia ha squillato ancora prima delle 6 per poter trovare un posto nei due parcheggi a valle.

A quell’ora il parcheggio della Torre era già al completo e incredibilmente avvolto nel caos di auto che arrivavano e altre che, deluse, uscivano. Purtroppo quando non ci sono i ragazzi dell’Ancona Servizi il parcheggio sembra un girone dell’inferno con una marea di indisciplinati che lasciano l’auto come capita. Alle 8, comunque, anche il parcheggio del Lago Grande era completo. C’è da notare l’aria completamente diversa quando sono presenti i parcheggiatori che sfruttano al meglio gli spazi, fanno attendere al massimo due auto e invitano le altre a parcheggiare a monte, tutto con cortesia e professionalità. Tante auto e quindi tante persone, ma soprattutto nelle spiagge libere dove teli ed ombrelloni lasciavano poco spazio al transito. Situazione diversa negli stabilimenti dove la gran parte delle postazioni degli stagionali sono rimaste vuote sino all’ora di pranzo. Una felice sorpresa per i clienti della Spiaggia Bonetti che hanno ricevuto in dono per Ferragosto una borsa mare con tanto di pochette e portachiavi griffato. Una coccola che il titolare dello stabilimento non rinuncia a fare. Ristoranti e hotel al completo anche per i prossimi giorni e per trovare un tavolo serve molta fortuna, telefonare un minuto dopo ad una eventuale rinuncia. Anche il Camping Conero Caravan ha segnato il tutto esaurito. Una situazione che lo sarà anche nelle prossime settimane con tantissimi turisti stranieri, tedeschi, francesi, belgi ma anche tanti italiani della Romagna, della Toscana e dell’Umbria. Tra le novità di questo 2025 molti turisti che giungono in bici, segno di un sempre più attento sguardo all’ambiente che ci circonda. E a proposito di ambiente dobbiamo segnalare, purtroppo con vero dolore, l’abbandono con cui Portonovo si è presentata il 15 agosto ai bagnanti e ai turisti. Un abbandono nella manutenzione, con staccionate che crollano e lasciano lunghi chiodi scoperti, auto e moto parcheggiate nei sentieri del bosco, alberi con rami cadenti, sentieri che uniscono le spiagge alle strade zeppi di carta, plastica, pacchetti di sigarette, lattine e angoli scelti per fare bisogni. Ma il massimo lo si è visto in Piazzetta, dove sopra l’unica panchina di legno presente, anche se circondata da una marea di rifiuti, un essere umano ha defecato nella notte. Noi del Carlino abbiamo avvisato una vigilessa, presente prima della processione, sperando che qualche addetto alla pulizia sia poi stato avvisato. Sicuramente non è questo, il miglior biglietto da visita per presentarsi ai nostri amati turisti. Non si comprende come ad un luogo così bello e indifeso, bene prezioso di una comunità, gioia degli occhi e dello spirito, si possa fare tutto questo male.