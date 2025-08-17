Ferragosto tra risse e furti: ferito un ragazzo

E’ stata un’alba di follia quella che si è aperta la notte di Ferragosto in Riviera del Conero. Con la bellezza dei fuochi d’artificio che hanno illuminato il litorale da mezzanotte e il concerto romantico in piazzetta, si consumavano anche piccoli atti vandalici da parte di bande di ragazzini che si sono ritrovati per festeggiare e dormire in spiaggia e una rissa con coinvolti sempre minorenni.

Un 17enne è stato aggredito e pestato all’alba nella piazzetta di Numana mentre cercava di difendere un amico cui un gruppo di giovani aveva strappato una collana. Il ragazzo è stato picchiato da quegli stessi ed è stato portato al pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato la rottura del naso in due punti. C’è stato il panico quella sera.

"A mio figlio - si è sfogata la mamma sui social poche ore dopo - hanno anche rubato il cellulare. Inoltre domani mattina visita specialistica per verificare se è il caso di operare". Poi ha lanciato un accorato appello: "Chi avesse visto o ripreso qualcosa in merito è caldamente pregato di contattarci. Domani mattina andremo a fare denuncia. Per favore chi sa, aiuti. Se fosse figlio vostro? Grazie per chi aiuterà in qualsiasi modo, video con cellulari, telecamere di abitazioni private o di negozi". La donna del posto ha confermato di essersi rivolta ai carabinieri.

Rubati anche due zaini ad altrettanti giovani contenenti soldi e bancomat, e caschi da diversi motorini in sosta ritrovati pure danneggiati. Diverse le segnalazioni di degrado che il Comune, il giorno dopo, si è messo in moto per ripristinare a beneficio dei turisti, in spiaggia e non solo. Non è affatto il primo episodio che vede protagonisti maranza.

E, intanto, sono emersi altri dettagli sull’arresto di due giovani avvenuto circa due settimane fa. I due minorenni sono stati arrestati a un mese di distanza da un episodio increscioso che si era verificato a Castelfidardo il 10 luglio scorso, la rapina in ferramenta. Nel primo pomeriggio della stessa giornata a Marcelli la stessa coppia di giovanissimi si era avvicinati a una 61enne e con la scusa di chiederle un’informazione hanno tentato di strapparle di dosso uno zaino senza riuscirci solo per la pronta reazione della vittima. Dopo un breve inseguimento uno dei due era stato fermato dai carabinieri di Numana e del Norm di Osimo mentre l’altro era riuscito a dileguarsi. Durante la fuga i due avevano provato a disfarsi di un coltello, ritenuto lo stesso usato per la rapina. Il gip ha disposto la custodia cautelare per i due ragazzi che sono stati portati nel carcere di Bologna. Il giudice nel provvedimento ha evidenziato che i due sono altamente pericolosi per la collettività locale.

Silvia Santini