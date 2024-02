Ferrara bestia nera per Castelferretti

3

CASTELFERRETTI

0

Parziali: 25-22, 25-19, 25-18

4 TORRI : Biondi, Morelli, Poltronieri, Ingrosso, Fergnani, Mezzani, Marcoionni, Maretti, Smanio, Dosi, Tosatto, Reccavallo, Soriali (L1), Poli (L2). All. Fortunati.

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Schiavoni, Gaggiotti, Violini, Pieroni, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Cesarini N., Pettinari G., Mazzanti, Toccacieli, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti-Sciati.

Arbitri: Grasso - Foppoli

Il girone di ritorno inizia con una sconfitta per la Sabini, come all’andata. Ferrara si conferma bestia nera della formazione castelfrettese. La formazione di Fabbietti-Sciati - orfana di Mariotti - piega la testa dopo un primo set combattutissimo. Poi nei restanti parziali non riesce a trovare continuità. Gli estensi vincono con merito. Una sconfitta che rimescola e ricompatta il vertice della classifica dove Castelferretti non è più sola a guidare, ma viene raggiunta da Ancona, rimescolando e compattando così il vertice della classifica del girone E della B maschile.