Ferrari che peccato: "Salto i Mondiali" di Ginnastica Artistica

Le mille vite agonistiche di Vanessa Ferrari passano da Anversa. La città, sede dei Mondiali 2023 (30 settembre-8 ottobre), questa volta, però, non la vedrà in gara. La ginnasta fu protagonista, nel 2013, dopo il quarto posto dei Giochi di Londra: allora vinse l’argento al corpo libero. L’azzurra, attesa a quello che gli anglosassoni chiamano comeback, ovvero rientro in gara, non ci sarà. La Farfalla di Orzinuovi non gareggia da Tokyo 2020 e ha come obiettivo l’Olimpiade del 2024. In preparazione alla rassegna, voleva testarsi ai Mondiali, ma ha dovuto cambiare i piani. "Il caso vuole - ha scritto in un lungo post sui social - che quest’anno, esattamente 10 anni dopo, i Mondiali si disputeranno proprio ad Anversa. Avrei voluto tornare in pedana in questa occasione, avevo recuperato tutta l’acrobatica di Tokyo, stavo andando forte, per puntare ad un’altra medaglia mondiale e alla qualificazione olimpica per la squadra. Purtroppo, a giugno, in allenamento, durante uno stacco in pedana ho subito una piccola lesione al tendine d’Achille destro". Da capire, quando, finalmente si potrà rivedere in pista la ginnasta. Di certo la sua esperienza avrebbe fatto comodo a una squadra già priva, sempre per problemi fisici, di Giorgia Villa, Martina Maggio e Asia D’Amato e a caccia di un biglietto per Parigi. Giuliana Lorenzo