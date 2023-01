Ferrari guarda subito avanti "La priorità è recuperare Johnson"

"Complimenti a Forlì, che ha giocato una partita da prima della classe – riconosce subito i meriti degli avversari coach Mattia Ferrari, nell’analisi della gara –. Noi, com’era successo a Pistoia, se non siamo con i giocatori importanti nelle condizioni ottimali non riusciamo poi ad essere competitivi per un livello così alto". Il tecnico di RivieraBanca allude chiaramente a Johnson, che è rimasto lontano dal suo abituale standard di rendimento. "Jazz purtroppo è stato ‘vittima’ di un attacco influenzale abbastanza forte che non gli ha permesso di allenarsi al meglio e ancora adesso non respira bene, va in iperventilazione – rivela Ferrari –. Speravamo ci potesse dare qualcosa, ma non è stato così. Ripeto: al di là dei grandi meriti di Forlì, se non riusciamo ad avere performance di alto livello con i giocatori importanti, poi facciamo fatica".

Il coach di RivieraBanca rivolge poi un pensiero ai tanti, tantissimi aficionados riminesi che non hanno mai smesso di far sentire il loro calore dalle tribune del palas forlivese. "Avremmo voluto onorare meglio il derby, comunque per la nostra società dev’essere uno stimolo essere tornati a giocare in cornici del genere – osserva l’allenatore di Rbr –. Non siamo contenti, non è piaciuto l’andamento della partita, il modo con cui siamo usciti, volevamo essere più competitivi e non ce l’abbiamo fatta. Ma già domenica torniamo in campo per una partita altrettanto importante con Cento", guarda avanti Ferrari, che si sofferma poi su Ogbeide, alla fine seduto in panca col ghiaccio sul ginocchio. "Derek ha avuto un distaccamento del collaterale – rivela –, ma non si opera, ci deve convivere e va gestito con attenzione in settimana. Speriamo sia solo una situazione di stanchezza, nulla più. Però non lo so, non faccio il medico né il massaggiatore. E dobbiamo recuperare Jazz, confidando che gli passi questa tosse".

alb. cresc.