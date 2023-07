Ferro in uno scoglio, ferito un bagnante

I sanitari della Croce Gialla hanno soccorso ieri pomeriggio un 53enne che si è ferito con un ferro conficcato su uno scoglio mentre faceva il bagno al Passetto. L’uomo aveva già perso molto sangue. Essendo sott’acqua il bagnante non si è potuto accorgere del ferro che gli ha lesionato un polpaccio. Immediatamente soccorso dalle persone che si trovavano in spiaggia, è stato poi affidato alle cure dei sanitari che per raggiungere il luogo dell’infortunio sono dovuti scendere a piedi dallo stradello della Panoramica per raggiungere la zona della grotta Azzurra. L’uomo non riusciva a camminare e per questo è stato chiesto l’intervento dell’unità di soccorso via mare che da Portonovo ha raggiunto il Passetto, trasportando successivamente il ferito al molo del porto di Ancona. Da qui un’ambulanza ha poi portato il 53enne all’ospedale di Torrette dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Da sottolineare il coordinamento dei soccorsi, d’estate particolarmente prezioso sia a Portonovo che al Passetto per assicurare sicurezza ai bagnanti.