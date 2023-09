Festa 30 anni Club Scherma Osimo: Alice Volpi sul palco

Per il 30esimo anno di attività del Club Scherma Osimo, domani al teatro La Nuova Fenice andrà in scena uno spettacolo che vedrà sul palcoscenico musica, sport e teatro con la partecipazione di atleti come Alice Volpi, neo campionessa mondiale di fioretto femminile e bronzo alle ultime Olimpiadi, Alessio Foconi, campione europeo a squadre, campione del mondo nel 2018 e neo campione italiano, e Francesco Ingargiola, osimano doc, campione italiano nel 2018 e argento individuale all’ultimo Grand Prix di Shangai.

Atleti straordinari che hanno deciso di mettersi a disposizione per una serata magica come la voce di Rosa Sorice, cantante con un repertorio enciclopedico, che accompagnerà per tutto l’evento caratterizzato da uno spettacolo teatrale di una compagnia del tutto innovativa che non mancherà di sorprendere e far sorridere. "Un’occasione da non perdere, soprattutto adesso che – dicono gli organizzatori -, dopo l’avvento dei vari mondi virtuali, lo sport, la musica ed il teatro sono rimasti fra i pochi momenti di confronto dal vivo e di scambio, un’occasione che supera ogni tipo di barriera e ci fa sentire tutti uguali".