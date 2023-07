Festa a Poggio San Marcello: 22enne si taglia le vene in preda a sostanze stupefacenti

Completamente fuori di se’ inizia a tagliarsi e compiere gesti di autolesionismo:

22enne insanguinato esce dalla festa e viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Urbani.

È accaduto domenica pomeriggio al party Goaproject in contrada Coste dove nel week end sono confluiti centinaia di giovani.

Sul posto anche i carabinieri che hanno appurato come il 22enne si fosse ferito da solo senza il coinvolgimento di altre persone, probabilmente in preda di sostanze stupefacenti. Nello stesso pomeriggio di domenica allo stesso party è scattato l’allarme per una ragazza di 20 anni punta da una vespa.

Probabilmente a causa di un’allergia la puntura ha causato una reazione forte e la ragazza è stata tasportata dalla Croce Rossa di Castelplanio con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani.

Sul posto in contrada Coste anche l’automedica oltre ai carabinieri già presenti anche per controllare esternamente il flusso di persone che accedevano alla festa. Le condizioni della ragazza, rimasta sempre cosciente non sarebbero particolarmente preoccupanti.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi che hanno evitato il peggio.