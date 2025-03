Festa a San Marco. Ha riaperto la chiesa

E’ festa a San Marco in centro a Osimo per la riapertura della chiesa che dà il nome al rione. Nei giorni scorsi la ditta Bc Appalti Srl ha smantellato tutta l’impalcatura sulla facciata principale che sta da mesi restringendo la carreggiata stradale, occupando anche tre preziosi parcheggi per consentire un transito sicuro verso via Leopardi, dove si trova peraltro l’ospedale. Il cantiere era stato avviato a fine agosto per completare la messa in sicurezza dell’immobile di culto danneggiato dal sisma del novembre 2022. I lavori dovevano finire il 31 dicembre ma si sono protratti un paio di mesi in più visto l’intervento delicato. La Bc ha dovuto consolidare tutte le volte per garantire la stabilità della chiesa che risale al 14esimo secolo e che custodisce al suo interno una pala d’altare del Guercino. Alcuni interventi di ristrutturazione, come quello del tetto, erano già previsti prima del sisma 2022 e sono stati svolti a inizio 2023 per una spesa di 188mila euro di cui il 70 per cento finanziato dalla Cei. Per il resto degli interventi di recupero sono serviti oltre 300mila euro coperti anche da una raccolta fondi avviata dal parroco Padre Jacques che dopo aver detto messa per mesi nel vicino oratorio è potuto tornare nell’edificio.