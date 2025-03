Festa alla "Mazzini" per il ritorno in classe

E’ stato riaperto ieri il plesso A della scuola primaria "Mazzini" di Fabriano, a conclusione della prima fase dei lavori di adeguamento sismico finanziati dal Pnrr. L’intervento, che ha interessato in particolare il blocco a due piani, ha consentito il rientro in aula di numerose classi, segnando un passaggio fondamentale per la comunità scolastica e per l’intera città. Il progetto complessivo ha un importo pari a due milioni e 189mila euro, finanziato con risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla valorizzazione del territorio e all’efficienza energetica dei comuni. I lavori sono iniziati a settembre 2023 e sono stati necessari per garantire la stabilità della struttura e adeguarla alle più recenti normative antisismiche. Presenti il sindaco Daniela Ghergo, l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta, l’assessore alla Comunità e alla Solidarietà Maurizio Serafini, l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni, l’assessore all’Efficienza e alla produttività Francesca Pisani, il capogruppo di maggioranza Riccardo Ragni e la consigliera Marta Ricciotti. In questa prima fase sono rientrate in classe 11 sezioni, mentre le restanti 4 classi continueranno temporaneamente l’attività didattica presso il plesso "Marco Polo", in attesa del completamento dei lavori del plesso B.