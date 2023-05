Festa all’aperto per i piccoli alunni

Musica, imprevedibilità, ascolto e partecipazione. Martedì scorso la scuola dell’Infanzia Gianni Rodari di Falconara Marittima ha festeggiato la primavera con una merenda e delle attività all’aperto. Ospite d’eccezione l’artista ‘Il Pianista sul Maggiolone’ che ha raccontato ai bambini la storia del ‘Brutto anatroccolo’, come messaggio di inclusione e accettazione della diversità. Un messaggio che ha arricchito molto i più piccoli, ma anche le insegnanti e gli adulti che hanno assistito all’evento. Subito dopo il Pianista sul Maggiolone si è seduto al pianoforte e ha fatto risuonare le note della sua musica meravigliosa e profonda in tutto il giardino del plesso, accompagnando i laboratori dei bambini. "Il dirigente scolastico, le insegnanti, i collaboratori e soprattutto i bambini ringraziano Omar e Lino (Il Maggiolino) per aver accettato l’invito della scuola dell’Infanzia Gianni Rodari di Falconara Marittima", scrivono in una nota stampa. Perché è stata un’iniziativa molto lieta e attesa, capace di stimolare curiosità e divertimento nei piccoli alunni. E che, soprattutto, ha saputo veicolare messaggi positivi, di inclusione e accoglienza dell’altro, assolutamente indispensabili nella crescita e nella formazione delle nuove generazioni.