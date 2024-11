Festa Castelfidardo,. Forsempronese ko

3

FORSEMPRONESE

: Osama; Morganti, Boccaccini, Imbriola; Fabbri, Baldini (39’ st Miotto), Gambini, Cotugno (24’ st Guella), Fossi (31’ st Costanzi); Nanapere (49’ st Pierantozzi), Braconi (24’ st Ausili). Panchina: Manganelli, Castorina, Carano, Caprari. All. Giuliodori.

FORSEMPRONESE: Amici; Tamburini (25’ st Satalino), Urso, Camilloni, Procacci; Amerighi (44’ st Riggioni), Conti (40’ st Fraternali), Pandolfi L. (40’ st Podrini), Pandolfi R.; Brozo (25’ st Kyeremateng), Casolla. Panchina: Bianchini, Roberti, Maroncelli, Bucchi. All. Fucili.

Arbitro: Santinelli di Bergamo

Reti: 31’ pt e 13’ st Braconi, 28’ st Pandolfi R., 33’ st Ausili.

Il Castelfidardo vince e convince. La squadra di Marco Giuliodori si rialza dopo la sconfitta sul Gran Sasso d’Italia. Dimenticata L’Aquila. Continua la salita invece per la Forsempronese che – dopo il ko sul campo del Roma City – cade anche al Mancini. Cinque gol subiti nelle ultime due trasferte di fila in campionato da parte della squadra di Fucili. Che soffre il Castelfidardo sin dall’inizio. Varie le occasioni create dai fidardensi nello scorcio iniziale di partita. Ci provano in successione Gambini, Nanapere, Braconi, Boccaccini, Baldini,Imbriola. Per gli ospiti Urso scalda le mani a Osama, prima del vantaggio locale. A firma Braconi, appena passata la mezz’ora, anche se grosso merito è di Nanapere che dalla destra si accentra e di destro impegna Amici alla respinta. Sulla ribattuta arriva Braconi che insacca per l’1-0. La reazione della Forsempronese arriva con un colpo di testa di Casolla che sfiora il palo. La Forsempronese parte con altro piglio nel secondo tempo, ma è il Castelfidardo a siglare il raddoppio, dopo 13’, ancora con Braconi che non sbaglia a due passi dalla porta servito con il contagiri dal cross dalla sinistra di Fabbri. Il Castelfidardo sembra controllare bene il match fino a quasi alla mezz’ora quando Riccardo Pandolfi fa partire un gran bordata dalla distanza che beffa Osama. Conti ha la palla per il pari, ma calcia centrale. E così il Castelfidardo la chiude con due ragazzi entrati dalla panchina: Costanzi dalla destra mette una bella palla su cui Ausili di testa piazza il tris per i fidardensi. Il Castelfidardo prima del triplice fischio sfiora anche il poker con un tiro al volo di Nanapere dalla distanza. Ma bastano la doppietta di Braconi e il guizzo di Ausili per far esultare i biancoverdi.