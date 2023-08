"Festa con le stelle a Maiolati Spontini: 4 giorni di eventi alla Casa dell'Olio"

Quattro giorni di festa nella splendida cornice della Casa dell’olio e della biodiversità. Dal pomeriggio di giovedì fino a domenica andrà in scena la "Festa con le stelle. Lo spettacolo del firmamento". Nel parco della struttura alle porte di Maiolati Spontini, lungo la strada provinciale dei Castelli, si potranno fare degustazioni, seguire conferenze, scrutare il cielo notturno e cercare le stelle cadenti sdraiati sul prato, con la possibilità di avvalersi degli "occhi" di telescopi professionali. Si inizia giovedì con l’apertura, alle 19, degli stand gastronomici e la degustazione guidata, alle 21,30, di gelato artigianale in abbinamento a prodotti tipici locali a cura del professor Martino Liuzzi (prenotazione obbligatoria). Dalle 22 ci sarà la possibilità di godersi lo spettacolo del firmamento, aspettando le stelle cadenti, osservando il cielo attraverso telescopi ad uso gratuito, con la guida esperta del professor Leonardo Guerro. Venerdì 11 l’appuntamento è alle 19, per aspettare la notte con "Solo bollicine di marca": una degustazione guidata di spumanti marchigiani.