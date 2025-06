"Festa de NiArchi" tra concerti, danze e cena di piazza

Torna la “Festa de NiArchi, Insieme oltre le barriere”, la giornata di giochi, musica, danza, manicaretti di pesce, incontri e premiazioni, organizzata dall’associazione Arcopolis in piazza del Crocifisso e che ormai è una tradizione per il rione. L’appuntamento è sabato 21 giugno, dal pomeriggio tra laboratori e sfilate in abiti tradizionali delle comunità degli Archi, fino agli spettacoli serali con il concerto in chiusura del gruppo Assalti Frontali, in un programma fittissimo e colorato.

Si parte con le attività per i più giovani. Dalle 16.30, al via giochi di strada per bambini organizzati dal Gruppo Scout Ancona, laboratori artigianali presentati dal Centro H e dal negozio “TipaTappa”, con anche l’animazione per bambini di Mundo Alegria. Gli adolescenti e non che si vogliono sperimentare con il Rap potranno esibirsi col Murettoancona@tredueunoplaza.

Nel pomeriggio più tardo, la festa entra nel vivo con i suoi colori. Dalle 18, la piazza spicca il volo con i balli di gruppo delle ragazze e ragazzi del Centro H mentre dalle 18.15 arrivano gli spettacoli di danze popolari delle varie comunità degli Archi, la sfilata di costumi tradizionali di Amad e il bellissimo spettacolo di danza Zambramora. Alle 19 Mirco Mazzola accompagna il pubblico con il suo Karaoke mentre prende il via “la magnata de pesce” che, spiegano gli organizzatori, "è il momento più atteso della serata, preparato dalle splendide ‘vergare’ de NiArchi e offerto dalla comunità dei pescatori arcaroli. Per chi vuole mangiare vegetariano ci ha pensato l’associazione Senegal con lo squisito cous cous con verdure".

Alle ore 21 è il momento della premiazione della squadra vincitrice del torneo di calcio a 5 “El Riò ntel Palo’-Memorial Pacifico Ricci”, organizzato dalla delegazione Giovanni Arcopolis. Poi alle 21.10 sale sul palco il cantante senegalese Mass Pape, per dare avvio alle danze e “scaldare i nostri cuori con la sua musica”, garantisce Arcopolis, che aggiunge “Poi saliranno a spaccare il palco i bambini della Banda de NiArchi insieme a Militant A e ci presenteranno i loro laboratori!! Dovremo far sentire tutto il nostro supporto”.

Alle 22.30 arriva un altro momento clou, Flowrico e Babyshqiptari, rapper di Archi e Stazione, apriranno il concerto agli Assalti Frontali, che chiuderanno sotto le stelle una bellissima giornata dedicata all’amore, alla pace e alla vita.