Festa dei Popoli, altro round: "E’ stata solo rinviata. Ankon Nostra assente"

"La festa dedicata alle comunità straniere al Piano non è stata cancellata, ma soltanto rinviata al prossimo anno". La puntualizzazione arriva dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Maria Grazia De Angelis che interviene in qualità di delegata dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, per l’inclusione. Della questione, la settimana scorsa, si è occupato il nostro giornale che in effetti non ha parlato di alcuna cancellazione, quanto di un posticipo a data da destinarsi quando ormai sembrava che la data dell’11 ottobre fosse quella giusta per organizzare quell’evento. La De Angelis parla di articoli provocatori, in realtà il Carlino ha soltanto evidenziato i fatti fermandosi alla cronaca degli eventi.

La consigliera di destra corregge anche il tiro sulla tipologia dell’evento per poi prendere di mira un’associazione attiva nella zona del Piano: "L’evento non sarà una festa dei popoli e il rinvio è stato scelto per rendere l’evento il più ampio possibile sul territorio in modo da prevedere più iniziative per poter allargare l’interesse a tutta la cittadinanza. La decisione è stata presa di comune accordo con alcune associazioni coinvolte Amad, Terzavia, Salesiani, Ambasciata dei diritti, Caritas, Casa delle Culture, Pangea, Papa Giovanni XXIII, Arcopolis e Auser – puntualizza la De Angelis che poi attacca un’associazione in particolare – Ciò che mi lascia perplessa è che da quando lavoro con le tante associazioni presenti sul territorio dei quartieri Piano, Tavernelle, stazione e Archi, l’associazione Ankon Nostra, ripetutamente invitata a partecipare, non si è mai presentata agli incontri. Forse il problema non è il rinvio della Festa, ma è il personalismo, dimostrato da tale associazione, che invece secondo me nuoce alla collettività e al buon esito organizzativo della festa e della collaborazione tra associazioni di categoria che operano sullo stesso territorio. Un doveroso ringraziamento sento di esprimere invece a tutte le altre associazioni che hanno partecipato sempre e attivamente alla programmazione della festa e che attualmente stanno collaborando tra di loro per migliorare i servizi a supporto dei cittadini stranieri e a sostegno dei servizi del Comune".

L’associazione Ankon Nostra aveva iniziato a organizzare i ‘Sabati del Piano’ a fine 2023, pochi mesi dopo l’insediamento della nuova giunta comunale. Dopo il primo evento, tuttavia, il cartellone è stato cancellato e da allora al Piano, Natale a parte, il Comune non ha più organizzato un evento di ampio respiro.