Festa del Cordaro a Jesi: respirando il Medioevo

Entra nel vivo la Festa del Cordaro, che si svolgerà fino a domenica in largo Grammercato regalando un’atmosfera medioevale al quartiere Prato e non solo. Si potranno assaggiare piatti tipici della cucina marchigiana e gustare anche tanti appuntamenti divertenti con musica, tiro con l’arco, dimostrazioni di spada, giochi da tavolo per grandi e bambini, torneo di burraco, e molto altro. Un’iniziativa patrocinata dal Comune di Jesi, con la collaborazione della Pro Loco, dell’Ente Palio San Floriano e Scatolone Fabbricone. Stasera, dalle 19, musica e karaoke con il dj Lorenzo. Domani, alle 21, il liscio con la Massimo band, sabato l’intrattenimento serale sarà a cura di Figaro, alias Graziano Fabrizi. Domenica ancora musica con dj Lorenzo ed esibizioni a cura dell’Ente Palio di San Floriano. Il menù fisso delle serate prevede: tagliatelle al coniglio bianche, gnocchi con la papera (sugo del batte), coniglio in potacchio, contorni, panino con salsiccia o braciola, crescia marchigiana farcita. Più un piatto della tradizione marchigiana a scelta della cucina. Per informazioni, è possibile chiamare il numero: 331 786 09 17.