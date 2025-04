Festa del liceo Classico al cinema teatro Astra

La "Notte del Liceo Classico" di Osimo al teatro Astra di Castelfidardo è stata la cornice ideale per condensare la soddisfazione dei risultati che l’istituto superiore "Corridoni-Campana" sta conseguendo su vari fronti. Chiuse le iscrizioni, per il prossimo anno scolastico si profila un aumento delle classi e del numero totale degli alunni: 415 quelli iscritti al primo anno, di cui 322 al liceo e 93 al tecnico, che consentiranno di attivare quattro classi prime del Liceo Scienze Umane, tre classi di ragionieri ed una di geometri, tre del Liceo Linguistico, due classi prime del Classico e cinque dello Scientifico, di cui una classe con la curvatura Sportiva per raggiungere un totale di 1845 studenti in 83 classi.