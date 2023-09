Festa del Mare, battesimo di fuoco "Ha funzionato davvero tutto"

Col naso all’insù per ammirare lo spettacolo de fuochi d’artificio dalla banchina 1 a suggello della Festa del Mare. Così Daniele Silvetti ha vissuto gli ultimi momenti dello show al porto domenica sera prima della parola fine. Un successo, stando alle sue parole: "La frase, una battuta quasi, più ricorrente che mi hanno detto molti, che ho letto sui social o sentito in giro per commentare l’atmosfera della città sabato e domenica scorsi è emblematica: ‘Non sembra nemmeno Ancona’. Ciò mi ha fatto riflettere e capire che abbiamo scelto la strada giusta – dice Silvetti – Tutti i messaggi che abbiamo lanciato sono passati, dall’organizzazione dell’evento nel suo complesso all’appello fatto agli anconetani e ai visitatori da fuori di arrivare in città a bordo delle navette, per non intasare il centro. E così è stato, né sabato né domenica sera ci sono stati ingorghi, code e il deflusso è stato perfetto. La nostra idea di eventi parte proprio dal concetto di viabilità sostenibile. Quando abbiamo sperimentato il treno speciale per il concerto di Tiziano Ferro al Del Conero le cose non sono andate bene, ma gli anconetani andavano e vanno incoraggiati all’uso del mezzo pubblico. Non molleremo la presa sulla cultura del lasciare le auto fuori e arrivare comodi in centro con le navette, qualsiasi esse siano".

Un format in parte nuovo, a partire dall’evento spalmato su due giornate anziché una soltanto, il concerto del sabato sera, alcune iniziative collaterali e lo spettacolo pirotecnico, assolutamente in linea con quelli passati. Silvetti insiste su un punto: "L’intensità del programma è stata molto elevata, dal concerto dei Tiromancino ai fuochi, ma in mezzo tante iniziative. In realtà è servito tutto a corollario del senso principale, veicolare i contenuti legati al mare e alla tradizione modificando il format. Penso che ci siamo riusciti bene. Tutto ha funzionato alla perfezione e i numeri ci hanno dato ragione. Tantissimo pubblico, presenze costanti lungo tutte le due giornate, i singoli eventi tutti molto partecipati, compresi i talk, per non parlare ovviamente degli appuntamenti più sacri, dalla Santa Messa alla deposizione della corona di fiori in mare". Tra poco più di un mese si replica: "A metà ottobre la Notte Bianca, sarà un’altra grande giornata che ricalcherà il senso della Festa del Mare. Ormai ci abbiamo preso gusto. Abbiamo dato la prova che si possono fare le cose. E a Capodanno grande concerto in piazza Cavour. Stiamo trattando per un grande nome della musica".

Pierfrancesco Curzi