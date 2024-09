Festa del Mare. Commercio e ristoranti, non tutti sorridono:: "Ecco come migliorare"

Festa del Mare, non è stato un successo per tutti. Se il porto antico e il concerto di Raf hanno fatto il pieno di presenze, attorno c’è stato qualche vuoto da riempire magari per l’edizione 2025. In sofferenza i negozianti di corso Amendola e corso Garibaldi. Lo street food sembra aver penalizzato le attività in sede fissa. Sono mancati eventi per portare pubblico anche nelle ore pomeridiane. "Il mio ristorante è stato pieno ma perché ho lavorato grazie al Festival della Storia organizzato da Affinità Elettive – dice Giordano Andreatini della trattoria Clarice, in via del Traffico, a due passi da corso Garibaldi – Per la Festa del Mare non c’è stato il bagno di folla che si è registrato lo scorso anno. Un calo notevole. Alla precedente edizione avevamo una lista di attesa per far cenare le persone, quest’anno nulla, deludente. E’ tutta l’estate che la ristorazione del centro soffre". Il calo di presenze è stato avvertito anche da Bàgolo, la caffetteria e wine bar in via Castelfidardo, vicino piazza Cavour, fulcro della Festa del Mare. "Abbiamo lavoricchiato solo sabato sera – spiega Raffaella Piazzini, titolare – domenica pochissimo. La sensazione è che le persone non sapessero che c’eravamo anche noi baristi e ristoratori aperti. Andavano tutti allo street food, ho fatto un giro in piazza Cavour e c’erano file di gente che aspettava per mangiare. Un peccato perché ci siamo impegnati nel fare un menù di pesce per essere in tema ma non è stato valorizzato".

Anche al porto antico ci sono state file chilometriche per mangiare, domenica sera, nell’unico baracchino presente e che ha portato quasi alla rissa tra chi attendeva affamato di cenare. In piazza del Papa la gente si è vista solo all’ora di punta. "E’ stata meno dello scorso anno – osserva Mauro Ugolini di ANburger – ma non credo sia dovuto allo street food. Sono mancati eventi a supporto, lo scorso anno c’erano diverse cose da fare anche il pomeriggio, abbiamo avuto uno show cooking, il dj in piazza, la sfida tra le batane, quest’anno c’è stato solo Dante Ferretti. Se non c’è nulla prima dei fuochi perché dovrei uscire alle 16 con quel caldo?".

Corso Amendola ne ha risentito più di tutti. "Lo street food e i mercatini hanno portato via molta affluenza ai ristoratori – spiega Barbara Pergolini di Mangio Ergo Sum – va bene integrare ma sono stati pubblicizzati solo loro. C’è delusione e amarezza ma non molliamo, continueremo ad organizzarci autonomamente". I negozi di abbigliamento hanno preso atto che bisognerà organizzarsi meglio. "Un po’ è normale che non ci sia stata gente – dice Laura Di Simo di Deshabillee – ci siamo inseriti solo dieci giorni prima alla festa, proponendo lo Sbaracco (gli sconti agli sconti), e molti di noi erano ancora in ferie. Continueremo lo Sbaracco per tutta la settimana, non dobbiamo buttarci giù, gli sconti proseguono". Martina Mazzarini, di Mom e Pop ammette che "in questo tipo di feste non c’è gente mirata a fare acquisti ma ci abbiamo provato, da qualche parte bisogna iniziare poi ci vuole costanza ma è vero che corso Amendola è stato deserto".