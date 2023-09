Festa del Mare, la strada è davvero quella giusta

Caro Carlino, vorrei fare i complimenti alla nuova giunta. Hanno organizzato una festa del mare splendida. Dai Tiromancino, al Passetto, c’erano circa 10mila persone e altre migliaia ne sono arrivate al porto, due giorni fa, per i fuochi d’artificio. Uno spettacolo incredibile e tra l’altro ancora più vicino alla città dato che i fuochi sono stati sparati per la prima volta dal molo Rizzo. Io, personalmente, li ho visti dalla magica Lanterna rossa, ma che peccato che una parte sia transennata con quelle ringhiere. E comunque nonostante ci fosse una marea di gente, ho notato che molti negozi del centro erano chiusi. Serrande abbassate in corso Garibaldi e in corso Mazzini, solo alcuni bar e ristoranti erano aperti. Poi, però, alle 23.45 circa hanno chiuso anche loro. Mi chiedo come mai. C’entrano le associazioni di categoria? Eppure, sono state proprio loro, due giorni fa, ad organizzare lo Sbaracco, in corso Amendola, diventato un appuntamento fisso. Perché non cambiare definitivamente la mentalità di Ancona e farla diventare (davvero) un capoluogo di regione a vocazione (anche) turistica? Chissà...

Giancarlo B., Ancona