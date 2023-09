Festa del Patrono a Osimo: Street Food, Giostre e Concerti in Piazza Boccolino

In occasione delle feste patronali, torna ad Osimo la tradizionale fiera di San Giuseppe da Copertino, in centro storico per tre giorni, sabato, domenica e lunedì, anche quest’anno in collaborazione con la ditta Teor. Lungo la balconata di piazza Nuova saranno presenti i truck dello street food già da venerdì sera. Le giostre, invece, sono arrivate sia in piazza Boccolino che a piazza Nuova e rimarranno fino a dopo la festività vera e propria.

Da domenica pomeriggio fino alla sera del patrono che cade proprio lunedì, parte di piazza Boccolino e piazza del Comune vedranno i lavori preparatori ad ospitare i due grandi concerti di Mara Sattei (domenica) e Max Gazzè (lunedì). Continua intanto la programmazione di eventi nella settimana patronale: stasera alle 21.15 al teatro La nuova fenice presentazione del libro "Schiavoni 1921-2021" in ricordo dello scultore Romolo Augusto Schiavoni e domani alle 18 nella sala del Cantinone conferenza in ricordo del geometra Vincenzo Pallotta e del suo contributo allo studio delle cavità ipogee della città di Osimo. La cerimonia per il conferimento delle civiche benemerenze invece è in programma venerdì sera nell’atrio comunale.