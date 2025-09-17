Festa del patrono con stand, giostre e concerto di Zio Pecos

Si celebra in grande la festa di San Giuseppe, il patrono della città di Osimo. Stasera tutta la centralissima piazza Boccolino dalle 21.30 è per il concerto degli Zio Pecos. Il progetto del gruppo è il nome di un personaggio dei cartoni animati, è il marchio che suggerisce che dietro alla produzione del progetto musicale Zio Pecos c’è uno stile particolare: un’energia fresca che descrive i momenti di vita con lo sguardo sognante del bambino che osserva la realtà, un modo leggero di dire le cose, anche quando i temi si fanno seri e un gusto di enfatizzare i pensieri con una composizione semplice ma attenta a ogni sfumatura sia sonora che contenutistica. Con diversi album in attivo, nove premi musicali e mille e 350 live sono solo alcuni dei numeri che caratterizzano Zio Pecos, band di cinque elementi (batteria, chitarre, synth, contrabbasso e voce), fortemente affiatati per la grande esperienza professionale nella musica live, contesto da cui nasce la band e per cui è molto seguita da tanti fans. Oggi, con tutto il loro solito entusiasmo, proporranno una scaletta musicale d’eccezione, inseriranno tutti i loro successi, dialettali e non con le proverbiali contaminazioni rock e d’autore. La festa del patrono, che cade domani, entra quindi nel clou. Per la giornata di oggi e domani stessi tutto il centro storico è colorato dalla fiera e dallo street food in via Saffi, la balconata dei giardini di piazza Nuova dove sono arrivate anche le giostrine.