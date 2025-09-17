Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Ancona
CronacaFesta del patrono con stand, giostre e concerto di Zio Pecos
17 set 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
  4. Festa del patrono con stand, giostre e concerto di Zio Pecos

Festa del patrono con stand, giostre e concerto di Zio Pecos

Si celebra in grande la festa di San Giuseppe, il patrono della città di Osimo. Stasera tutta la centralissima piazza...

Si celebra in grande la festa di San Giuseppe, il patrono della città di Osimo. Stasera tutta la centralissima piazza Boccolino dalle 21.30 è per il concerto degli Zio Pecos. Il progetto del gruppo è il nome di un personaggio dei cartoni animati, è il marchio che suggerisce che dietro alla produzione del progetto musicale Zio Pecos c’è uno stile particolare: un’energia fresca che descrive i momenti di vita con lo sguardo sognante del bambino che osserva la realtà, un modo leggero di dire le cose, anche quando i temi si fanno seri e un gusto di enfatizzare i pensieri con una composizione semplice ma attenta a ogni sfumatura sia sonora che contenutistica. Con diversi album in attivo, nove premi musicali e mille e 350 live sono solo alcuni dei numeri che caratterizzano Zio Pecos, band di cinque elementi (batteria, chitarre, synth, contrabbasso e voce), fortemente affiatati per la grande esperienza professionale nella musica live, contesto da cui nasce la band e per cui è molto seguita da tanti fans. Oggi, con tutto il loro solito entusiasmo, proporranno una scaletta musicale d’eccezione, inseriranno tutti i loro successi, dialettali e non con le proverbiali contaminazioni rock e d’autore. La festa del patrono, che cade domani, entra quindi nel clou. Per la giornata di oggi e domani stessi tutto il centro storico è colorato dalla fiera e dallo street food in via Saffi, la balconata dei giardini di piazza Nuova dove sono arrivate anche le giostrine.

ConcertiEventi