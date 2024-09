Festa del Patrono, oggi in teatro la consegna delle benemerenze

Il giorno del patrono San Giuseppe da Copertino (che cade mercoledì) si avvicina a Osimo e oggi alle 18 saranno conferite le civiche benemerenze al teatro La Nuova Fenice con cerimonia solenne davanti alle autorità civili, militari e religiose e accompagnamento musicale della banda "Città di Osimo".

Medaglie d’oro al circolo culturale Ju-ter club Osimo, a Italo Marabini, fondatore con la moglie della ditta Paima, e a Marco Gambini, ingegnere della Zannini in Polonia. La cittadinanza onoraria verrà data a Dachan Ahmad Amer, presidente nazionale di Onsur Italia che si occupa di missioni umanitarie per il popolo siriano, e Vincenzo De Vivo, direttore artistico dell’Accademia d’arte lirica. Per il patrono Osimo porta a casa il concerto di Enrico Ruggeri, il cui tour farà tappa in città nel giorno clou delle feste patronali, mercoledì alle 21 in piazza Boccolino. In programma altre due grandi serate in musica, stesso posto e stessa ora: domani sul palco il concerto "Show al centro" dei Gemelli di Guidonia e martedì "Music festival" con Nicola Pigini, Ricky Esse e dj David. Martedì e mercoledì la fiera per le vie e piazze del centro storico con annessa esposizione della mostra fotografica "Semilascinonvali", omaggio agli amici animali. Il mercato coperto ospiterà il circolo fotografico "Giacomelli" e la bottega del centro missionario la pesca di beneficenza. Stasera alle 21 concerto per pianoforte di Elena Pierini nella concattedrale e domani, nella basilica di San Giuseppe, concerto d’organo per il santo patrono eseguito da Andrea Stacchietti e Marco Agostinelli.