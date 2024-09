Festa del patrono, Ruggeri in concerto il 18

Le trattative in corso sono andate a buon fine e così Osimo porta a casa per la festa del suo patrono San Giuseppe da Copertino il concerto di Enrico Ruggeri, il cui tour farà tappa in città nel giorno clou delle feste patronali, mercoledì 18 alle 21 in piazza Boccolino. In programma altre due grandi serate in musica, stesso posto e stessa ora: lunedì 16 sul palco il concerto "Show al centro" dei Gemelli di Guidonia e martedì 17 "Music festival" con Nicola Pigini, Ricky Esse e dj David. Confermata dal 16 al 18 stesso la fiera del patrono per le vie e piazze del centro storico con annessa esposizione della mostra fotografica "Semilascinonvali". Le civiche benemerenze saranno conferite domenica 15 alle 18 al teatro La nuova fenice con l’accompagnamento del complesso bandistico "Città di Osimo". Non c’è traccia nel calendario ufficiale del trofeo "Rigoberto Lamonica" né dei fuochi artificiali a conclusione delle feste. Per quanto riguarda la parte religiosa, martedì 17 l’arcivescovo di Ancona-Osimo Angelo Spina presiederà la messa al Duomo alle 18.30 prima della processione per le vie della città alla presenza di tutte le Confraternite osimane e della banda per la benedizione della città. La corale Borroni si esibirà il giorno del patrono alle 11.30 in cattedrale durante la celebrazione eucaristica alla presenza delle autorità civili e militari, sempre officiata da Sua eccellenza Spina. Le celebrazioni però cominciano già sabato dalle 18 in centro storico con "Sport al centro" e domenica dalle 8 con la partenza da piazza del Comune della 41esima edizione del Trofeo 5 torri, gara podistica a cura di asd Atletica Amatori Osimo. Lunedì alle 21 a a teatro omaggio a Domenico Modugno dell’orchestra sinfonica di Sanremo, mercoledì nel chiostro di San Francesco dalle 21 "Cantando e poetando Prevert", a cura di Teatro Aperto per la regia di Marco Frontalini. Si proseguirà venerdì 13 alle 21 nelle tre piazze Duomo, Boccolino e Marconi con "Danza al centro" delle scuole di danze e artisti locali, triplice evento preceduto alle 17 con l’apertura della mostra sull’intelligenza artificiale a palazzo Gallo fino al 18. Sabato 14 alle 21 di nuovo le stesse tre piazze accoglieranno musicisti locali che si esibiranno in "Musica al centro" mentre il mercato coperto ospiterà il circolo fotografico "Giacomelli" e la bottega del centro missionario la pesca di beneficenza.

Silvia Santini