Festa del Patrono, si punta a Enrico Ruggeri

Sono in corso di montaggio le luminarie in centro per le celebrazione del patrono di Osimo San Giuseppe da Copertino ma le polemiche sono scatenate tra i residenti mentre si insinuano le prime indiscrezioni sull’ospite. Sindaco e assessorato alla Cultura in particolare sono al lavoro per organizzare le iniziative collegate che quest’anno andranno dal 14 al 18, giorno clou. Le trattative sarebbero in corso per avere il concerto del cantante Enrico Ruggeri in piazza Boccolino. "Confermata la mostra mercato con svolgimento nei giorni di martedì 17 e mercoledì 18 nelle vie Lionetta e Antica Rocca, piazza del Comune, piazza Boccolino, corso Giuseppe Mazzini e piazza del Teatro e via Leopardi, e poi lo Street food da sabato 14 a mercoledì 18 in via Saffi, in collaborazione con la ditta "Temporary event’s organization" – conferma l’assessore alla Cultura Federica Fantasia -. La balconata dei giardini insomma è tutta per il cibo anche se abbiamo chiesto di prediligere i taglieri di prodotti locali e non le cotture che diano adito a proteste per odori poco graditi.

Ci proponiamo poi di dare maggiore risalto alla qualità dei prodotti perché nell’ultimo periodo si sono profilate situazioni non in linea con la fiera tradizionale di San Giuseppe. Siamo al lavoro per definire l’intero calendario che a breve sarà reso noto". In forse anche lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico che chiude le celebrazioni. Se il sindaco tarda a convocare il consiglio comunale, che dovrebbe tenersi lunedì in luogo di quello saltato la scorsa settimana per la mancanza di numero legale e rimandata anche la data di domani, i cittadini lamentano il poco decoro urbano. I nuovo cassonetti sono strapieni, non di certo un bel biglietto da visita. "E’ arrivata un’altra segnalazione di scarso senso civico ed ambientale, stavolta dalle centralissime piazza don Minzoni e via Santa Lucia. È dovuto alla mancanza di educazione ambientale e al disinteresse per la cura del proprio territorio o a una gestione dei rifiuti non adeguata ai nuovi standard igienici ed ambientali?", dice Leonardo Puliti, referente regionale Plastic Free Marche e Umbria. In ogni caso occhi puntati sulla prossima settimana, ulteriore banco di prova, quello del civico consesso, per capire se le prove di mediazione con i latiniani che il primo cittadino starebbe tentando di mettere in atto stanno funzionando, per non far rimanere Osimo in una situazione di stallo.

Silvia Santini