Festa della donna, in biblioteca Lidia Pupilli con "Percorsi femminili nella contemporaneità"

L’associazione di Storia Contemporanea propone alle 17 di oggi, in occasione della Giornata Internazionale della donna, alla biblioteca "Antonelliana" un libro fresco di stampa sulla storia delle donne. Si chiama "Percorsi femminili nella contemporaneità. Un dialogo fra ricerca e didattica", a cura di Lidia Pupilli, direttrice scientifica dell’Associazione.

La professoressa Pupilli sarà affiancata da un cast di sole donne, le altre autrici dell’opera, le docenti Silvia Boero, Sara Carbone, Giordana De Liguori, Giuliana Lain e Vanessa Sabbatini, dottoranda all’Università Politecnica delle Marche. "Sono più di dieci anni che l’Associazione di Storia Contemporanea organizza per la comunità marchigiana iniziative di confronto, approfondimento e riflessione sulla condizione femminile: quelli precedenti sono stati tutti significativi, particolarmente seguiti e di alta qualità culturale, in virtù delle proposte innovative presentate. Quest’anno si parte, appunto, da Senigallia per poi spostarsi ad Ascoli Piceno (venerdì 10, Circolo Cittadino, ore 18.30) e coprire altre località marchigiane fino a sabato 25 quando Asc sarà di scena al Museo Nori de’ Nobili di Trecastelli, alle ore 18" spiega l’associazione.