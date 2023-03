Festa della donna, la tradizione del Siulp Ancona

"Siamo già all’ottavo anno consecutivo che il Siulp Ancona, nella giornata dell’8 marzo, ricorrenza della Festa della Donna, omaggia le donne con la mimosa e le proprie iscritte con un gioiello della Marlù, distribuendo in tutti gli Uffici della provincia – spiega una nota – Un piccolo gesto concreto dal grande valore simbolico per ricordare il ruolo della donna e ciò che rappresenta all’interno della Polizia di Stato, l’importanza che ha nell’organizzazione sindacale Siulp, oltre che per ringraziarle per il lavoro quotidiano che svolgono nella nostra amministrazione".