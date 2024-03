Festa della Donna tra sociale e prevenzione

Si moltiplicano le iniziative per l’8 marzo, giornata internazionale della donna. A partire dalla prevenzione senologica: in collaborazione con la radiologia della Ast di Ancona e con l’Associazione "Andos", saranno a disposizione diversi professionisti, medici radiologi, chirurghi, oncologi che accoglieranno le donne per spiegazioni e informazioni, mentre nella "sala rosa" dell’ospedale sarà presente la dietista per parlare dell’importanza dell’alimentazione come strumento di prevenzione. Non solo medicina ma anche benessere.

Sempre a Senigallia, presso la sede dello Sportello Donna in via Fratelli Bandiera si terrà un laboratorio di Mindful Art-arte consapevole dal 14 marzo fino al 18 aprile. Uno spazio dove poter sviluppare una maggiore consapevolezza di sé, grazie all’iniziativa dell’assessorato alle Pari opportunità e della Cooperativa Sociale H Muta.

L’evento sarà preceduto oggi dalla presentazione del libro "Percorsi femminili nella contemporaneità", a cura di Lidia Pupilli e dell’Associazione di Storia Contemporanea; venerdì 10 marzo dalla presentazione del libro "12 ore per vivere o morire" all’Istituto Panzini, con l’associazione Vittime riunite d’Italia.

E ancora: l’11 marzo si terrà la campagna di sensibilizzazione in piazza Roma sulla patologia dell’endometriosi, mentre il giorno successivo, 12 marzo, si terranno due appuntamenti: uno al Finis Africae con la Fidapa BPW Senigallia e un concerto al teatro La Fenice con l’associazione LeMuse.