Festa della Liberazione, il Museo Omero resta aperto

In occasione del 25 aprile, il Museo Tattile Statale Omero di Ancona sarà aperto eccezionalmente dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con ingresso gratuito. Anche la Collezione Design sarà a ingresso gratuito, per dare modo ai visitatori di fruire dell’arte e della cultura. Un’occasione, offerta dal Ministero della Cultura, per trascorrere una Festa della Liberazione all’insegna della cultura, dell’inclusione e dell’accessibilità. Il museo, oltre alle riproduzioni di celebri capolavori della storia dell’arte ha una ricca collezione di opere originali figurative e informali di grandi artisti contemporanei, fra cui De Chirico, Martini, Marini, Pomodoro, Trubbiani, Mannucci, Mastroianni, Barelier, Cavaliere, Carron, Annigoni, Messina, Morelli, Blasi, Sguanci, Vangi, Ciulla, Valentini, Papini, Zanni, Annibali e Tagliaferri.