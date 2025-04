Festa della Liberazione, il sindaco critica la sinistra e dalla piazza parte "Bella ciao"

Le celebrazioni del 25 Aprile a Filottrano si sono trasformate in un caso politico. Il sindaco Luca Paolorossi è stato duramente contestato durante il suo intervento ufficiale, dopo giorni di polemiche scoppiate sui social per l’assenza di manifesti pubblici ad annunciare le celebrazioni.

Il programma, pubblicato sul sito del Comune, prevedeva due appuntamenti: una messa alle ore 9 in suffragio dei caduti di tutte le guerre e, a partire dalle ore 10, il corteo con la deposizione delle corone ai monumenti. Era in linea con l’invito alla sobrietà arrivato dal Governo in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco ma non tutti hanno condiviso la scelta.

La tensione è esplosa durante il discorso quando ha detto: "C’è una certa sinistra che ha tentato di trasformare questa giornata in un tribunale ideologico". Una frase che ha scatenato le proteste dei presenti. Alcuni hanno reagito intonando Bella Ciao. Alla fine anche Paolorossi si è accodato, forse per stemperare i toni.

Il primo cittadino ha replicato: "Oggi ho assistito a una serie di attacchi e contestazioni nei miei confronti, orchestrati da una certa sinistra che, evidentemente, non vedeva l’ora di colpire. Mi dispiace deludere le aspettative di chi sperava in un mio silenzio: non mollo, e non arretrerò di un passo. Il mio intervento, che invito tutti ad ascoltare e leggere con attenzione, è stato l’espressione di un pensiero libero, onesto, senza filtri. È stato interrotto, strumentalizzato e attaccato da chi, in questi giorni, si stava evidentemente preparando per questo momento. Chi davvero si oppone al confronto e impedisce la libertà di parola, si definisce da sé. La libertà di espressione non si spegne con il dissenso altrui. Da Sindaco e da cittadino rivendico con orgoglio il diritto di esprimermi, anche nelle forme più dirette, anche quando non piaccio, anche quando infastidisco. Lo farò sempre, anche se a qualcuno non va giù che a Filottrano abbiano vinto altri. Oggi mi mettono alla gogna. Domani sarò ancora qui, ancora più determinato di prima. Io non mollo".