Festa della Liberazione nel ricordo di Cesarini

di Sara Ferreri

Commozione, partecipazione ma anche una nota polemica, per la cerimonia della Liberazione con ospite speciale Marco Cavallo, simbolo della fine della cultura manicomiale in Italia e con il pensiero all’ex assessora Daniela Cesarini che ha scelto di scomparire 10 anni fa, il 25 aprile del 2013. Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, dopo il corteo lungo corso Matteotti, in piazza Indipendenza, emozionato per la sua prima celebrazione della Librazione, ha offerto al pubblico le sue riflessioni sul ruolo attuale della Resistenza. Ha anche ricordato le vittime dell’occupazione tra cui i martiri jesini di Montecappone. A ricordare il decimo anniversario della morte della Cesarini e il suo impegno sociale ci ha pensato l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli: "E’ come se Daniela Cesarini fosse sempre con noi un ricordo e un esempio. Lei dimostrava che bisogna non fermarsi di fronte a nessun ostacolo: di fronte a una barriera architettonica chiedeva aiuto per superarla. Così dimostrava che la diversità è un valore, una ricchezza non un problema. Daniela era una partigiana per la libertà, i diritti, l’uguaglianza e l’inclusione". La sua volontà testamentaria per la quale ha destinato tutti i suoi averi al Comune, dopo 10 anni non è ancora esaudita, ma i lavori all’ex convento Giuseppine per realizzare la casa famiglia Cesarini stanno procedendo spediti come constatato nei giorni scorsi dallo stesso sindaco. Esiste anche un piano b, al vaglio della giunta, per realizzarla al San Martino ma richiederebbe tempi lunghi e nuovi investimenti. Ma a far discutere piazza Indipendenza e non solo ieri mattina è stato l’incipit del discorso di Vincenzo Calò della segreteria nazionale Anpi. Prima di ricordare la presenza nel mondo di 59 conflitti armati e le responsabilità dell’Occidente, rivolgendosi al sindaco e alla nuova amministrazione comunale ha detto: "E’ grazie a voi che dopo molti anni a Jesi si respira un‘aria diversa", in riferimento ai contrasti avuti con l’ex giunta guidata da Massimo Bacci. A replicare è l’ex presidente del Consiglio Daniele Massaccesi: "Da dimenticare assolutamente l’incipit del comizio di parte del rappresentante Anpi che, sfruttando un’occasione bella, di tutti e di festa e di democrazia e dimostrandosi divisivo, in barba a tutti gli appelli, ha anche parlato di una nuova e migliore aria che si respira oggi nella nostra città dopo molti anni. Non so chi gli abbia riferito chissà quale aria, ma è stato irrispettoso verso tutti noi".