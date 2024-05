Festa della mamma insieme a Nounouse

Anche il Parco Zoo Falconara si prepara a festeggiare le mamme del mondo. Protagonista, domani, sarà mamma gibbone, Nounouse, la più famosa della struttura falconarese. L’esemplare sarà infatti al centro dell’intervista speciale che porterà il visitatore a scoprire in modo divertente segreti e abitudini di questa specie. Un appuntamento da non perdere, in programma sia alle 11.30 che alle 17. In programma anche altri eventi, per grandi e piccoli, come sempre curati dallo staff didattico-scientifico del Parco. Non solo. Sempre domani, all’ingresso della struttura, le mamme saranno omaggiate con un piccolo pensiero a chilometro zero realizzato da L’Artigiana del Naturale, azienda a conduzione familiare di Senigallia. Riceveranno un sacchetto con alcuni campioncini di cosmetici e una saponetta contenente una tenera frase: ‘Un gesto di una mamma è speciale perché fatto con tanto amore’. E per concludere, prenderà il via ‘Vietnamazing’, la campagna di sensibilizzazione dell’Associazione europea degli zoo e degli acquari 2024-2025.