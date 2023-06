Festa della Musica: band al parco Carletti

La Festa della Musica approda in città in occasione del solstizio d’estate. Per l’occasione i musicisti locali si esibiranno tutta la sera al Carletti per un appuntamento di grande divertimento.

Sarà proprio il parco Luca Carletti che torna a trasformarsi in un grande palcoscenico all’aperto per celebrare la festa internazionale della musica, appuntamento ideato nel 1976 per lanciare un forte messaggio di accessibilità universale alla cultura.

E così oggi, solstizio d’estate, dalle 19.30 fino a mezzanotte nella grande area verde del quartiere Stadio le band locali si esibiranno gratuitamente, per diffondere la cultura musicale in un luogo sempre molto frequentato e proprio per questo scelto come fulcro dell’intero evento.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Koinè in collaborazione con il Comune di Falconara ed è sostenuta dal Ministero dei beni culturali.

Sarà possibile anche fermarsi a cena: saranno allestiti stand gastronomici con cibo di strada, come panini e fritture.

Sarà possibile trascorrere la serata ascoltando la musica de ‘I tabù’, ‘La sera dei miracoli’, ‘Crew’, Dj Toro, Artemusichords, Doric Sound, un modo per proporre diversi generi musicali, compresi quelli più vicini ai giovani.

Insomma un appuntamento che rappresenta anche un momento di sana aggregazione grazie alla buona musica che verrà proposta da band composte da giovani.

Una proposta che arricchisce il cartellone delle serate estive e darà la possibilità di gustare ole prelibatezze che saranno preparate durante la lunga kermesse.