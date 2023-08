"Festa della Quercia a Castelbellino: dopo 4 anni di stop, torna l'amata kermesse"

Torna dopo 4 anni di stop, da domani a lunedì, a Castelbellino stazione la festa della quercia, kermesse che abbina divertimento ai sapori del festival degli gnocchi in piazza. Organizzata dalla Pro loco di Castelbellino, col patrocinio del Comune, la manifestazione, giunta alla sua 33esima edizione, riparte dopo un lungo periodo di stop iniziato 4 anni fa col Covid e l’emergenza sanitaria. La 5 giorni animerà piazza Kennedy e il parco "Le Querce" tra profumi, colori, suoni e sapori della festa. Un centinaio i volontari della Pro loco, di tutte le età, impegnati nella preparazione degli gnocchi per l’11esimo festival degli gnocchi. Si inizia domani alle 18 con l’apertura della "XI fiera mercato estiva" che, fino a domenica, sarà presente con bancarelle, artigianato, artisti e prodotti tipici. Dalle 19, gli stand gastronomici del festival degli gnocchi in piazza. La seraproseguirà con gare di briscola e burraco. Venerdì dalle 20, spazio alle associazioni con le esibizioni di danza e sportive; alle 20.30, musica dal vivo con "Esino River Band" - Blues, Funky e Pop, giochi a premi e alle 21.30 Gran ballo delle Querce con Orchestra Papillon. Alle 23, serata disco con dj Filippo Borrelli.